Identificato dai carabinieri il presunto conducente del Suv che il 25 marzo ha causato un incidente con uno scooter, per poi scappare.

Senigallia, causa incidente e non si ferma: individuato presunto responsabile

Identificato dai carabinieri il sospetto conducente del Suv che lo scorso 25 marzo aveva causato un incidente con uno scooter su cui viaggiavano due giovani di Senigallia, per poi scappare. Le indagini sono state svolte in collaborazione con vari reparti dell’Arma della provincia di Ancona e hanno consentito di verificare il modello del Suv che ha causato l’incidente, che è stato individuato grazie ad un pezzo che era rimasto sull’asfalto sul luogo dell’incidente. Si tratterebbe di un Mitsubishi Pajero vecchio modello.

L’uomo non ha ammesso alcuna responsabilità

La compagnia di Senigallia ha spiegato che sono riusciti a restringere il cerchio tra i vari modelli in circolazione, individuando quello che aveva causato l’incidente. Il conducente è un 60enne residente in uno dei Comuni della valle del Nevola. Il Suv non era ancora stato riparato, per cui mancava il pezzo che era stato trovato per terra. L’uomo non ha ammesso alcuna responsabilità. Gli è stato contestato il reato di lesioni stradali gravi, perché uno dei ragazzi in scooter ha avuto dei seri danni ad una delle gambe. L’uomo è stato anche sanzionato per essere scappato invece di prestare soccorso, gli è stata ritirata la patente e il Suv è stato sequestrato.