Terribile tragedia sulle strade della Sardegna: l’auto di Paolo Isola si schianta contro un muro a Senorbì, il ragazzo muore a soli 24 anni.

Una nuova tragedia sulle strade italiane.

A Senorbì, in Sardegna, Paolo Isola muore in un grave incidente stradale. L’auto del 24enne si è andata a schiantare contro un muro nella notte fra domenica 27 e lunedì 28 febbraio, in via Sicilia. Il giovane ha perso improvvisamente il controllo del mezzo per cause ancora da accertare.

L’arrivo dei soccorsi e il decesso del ragazzo

Sul posto è arrivata l’equipe di alpha 55 dell’associazione Emergency Sardegna e l’equipe di Mike 65, la medicalizzata del 118 del distretto della Trexenta.

I sanitari non hanno potuto fare niente per salvare Paolo, morto sul colpo. Sull’auto si trovava anche Mauro Sirigu, 20enne amico di Paolo. Mauro è stato trasportato, dopo essere stato stabilizzato, all’ospedale Brotzu di Cagliari ed è attualmente ricoverato nel reparto di chirurgia d’urgenza. I carabinieri stanno, in queste ore, effettuando tutti i rilievi del caso per determinare l’esatta dinamica dell’incidente.