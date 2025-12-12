Sensori e dati, spegnere gli incendi con l'intelligenza artificiale

Milano, 12 dic. (askanews) – Spegnere gli incendi con l’intelligenza artificiale. Questo sistema di sensori a elaborazione periferica, Voxelis Ai, permette di dotare vecchi elicotteri di nuove funzionalità guidate dall’AI per acquisire dati e analizzarli in tempo reale, spiega il cofondatore Colin O’Neill (presente all’Aws:re Invent di Las Vegas, dove Amazon Web Services presenta tutte le novità).

“Abbiamo progettato questo sistema in modo che fosse economico rispetto ad altri modelli e si potesse aggiungere a velivoli obsoleti, privi di dispositivi per assistere gli equipaggi nelle loro missioni”, dice.

Sul campo ci si affida all’esperienza del pilota, alla sua vista, alle informazioni via radio, ma potrebbe non bastare.

“Un problema – spiega – davvero non ovvio quando sei un pilota e stai lanciando acqua su un incendio per spegnerlo è che hai solo i tuoi occhi, quindi magari stai lanciando acqua sul fumo, ma non sai se davvero sotto c’è il fuoco. Con una termocamera, possiamo aiutare il pilota. Possiamo anche impostare una modalità automatica in cui la termocamera cerca i punti caldi e le aree bruciate, aggiornando la mappa dell’incendio in tempo reale. Le persone a terra possono quindi inserire questi dati in modelli di comportamento del fuoco per fare previsioni più accurate sulla propagazione dell’incendio”.

L’obiettivo è raccogliere dati su larga scala e passare da questo modello base di rilevamento a modelli più avanzati da applicare anche in campi diversi dall’emergenza incendi.