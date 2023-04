Sentenza Juventus: gli scenari possibili

La Juventus sta vivendo una stagione veramente particolare. Tra alti e bassi sul campo da gioco, rivoluzioni in società e critiche sferzanti da parte di molti addetti ai lavori alla gestione della squadra, si è inserito anche il tema non secondario della penalizzazione di 15 punti in campionato.

Juventus, una stagione sulle montagne russe

Il caso plusvalenze ha tolto 15 punti alla Juventus sulla classifica della stagione di Serie A ancora in corso. I bianconeri per punti fatti sul campo sarebbero al terzo posto, ma con il -15 sono fuori dalla zona Champions. La società ha fatto ricorso e sta aspettando che il Collegio di Garanzia del Coni si pronunci. Il campo è pronto, la partita inizia oggi, mercoledì 19 Aprile, dal primo pomeriggio.

Juventus, in arrivo la sentenza: gli scenari possibili

Ma quali sono gli scenari possibili? Innanzitutto va ricordato che il Collegio è un organo di legittimità, perciò non deciderà nel merito (Juve colpevole o meno), ma può considerare solo eventuali vizi di forma. Se i giudici ne trovassero qualcuno, potrebbero decidere di annullare la precedente sentenza e restituire tutti i punti alla Juve. In un secondo caso, potrebbe capitare che il Collegio non ravvisi alcun vizio, e la sentenza verrebbe confermata. C’è, però, una terza via, forse quella più probabile: il Collegio di Garanzia potrebbe rinviare il processo alla Corte federale d’Appello per fare una nuova valutazione nel merito. Anche in questo caso i punti sarebbero restituiti, ma solo provvisoriamente e in attesa di un ultimo e definitivo giudizio.