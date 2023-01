Sentenza plusvalenze: come cambia la classifica di Serie A dopo la penalizzazione della Juventus

I 15 punti di penalizzazione che la corte federale d’appello della Figc (Federazione italiana giuoco calcio) ha inflitto alla Juventus rivoluzionano la classifica della Serie A 2022-2023, allontanando, probabilmente in maniera definitiva, la squadra torinese dalle posizioni che garantiscono l’accesso alle coppe europee.

La Juventus potrebbe comunque qualificarsi per le coppe europee

Se la Uefa (Unione delle federazioni calcistiche europee) non deciderà di prendere provvedimenti per i bianconeri, la Juventus potrebbe comunque accedere ai tornei continentali tramite altre vie: vincendo l’Europa League, e qualificandosi quindi in Champions League per la stagione successiva, oppure la Coppa Italia, e staccando così un pass per l’Europa League.

La nuova classifica della Serie A vede la Juventus al decimo posto

Con i 15 punti di penalizzazione, la Juventus scende dal terzo al decimo posto, passando da 37 punti (come l’Inter) a 22, a pari merito con Empoli e Bologna. Questa è la nuova classifica della Serie A:

Napoli 47

Milan 38

Inter 37

Lazio 34

Roma 34

Atalanta 34

Udinese 25

Torino 23

Fiorentina 23

Juventus 22

Bologna 22

Empoli 22

Monza 21

Lecce 20

Spezia 18

Salernitana 18

Sassuolo 16

Verona 9

Sampdoria 9

Cremonese 7

Al momento, il Napoli, il Milan, l’Inter e la Lazio si qualificherebbero in Champions League, l’Atalanta e la Roma in Europa League e l’Udinese in Conference League.