"Senza Sciatu", il video del nuovo brano di Claudia Rizzo

Roma, 13 gen. (askanews) – Esce su tutte le piattaforme digitali il videoclip di Senza Sciatu, singolo tratto dall’ultimo album Radici in mare aperto, della cantautrice siciliana Claudia Rizzo; suoi testo e musica, con la collaborazione per le musiche e gli arrangiamenti di Tom Sinatra, diretto da Andrea Tedesco.

Un cortometraggio che ci catapulta in un mondo lontano e vicinissimo al tempo stesso, dove Claudia interpreta sé stessa su di un brano che ricorda atmosfere gitane e balcaniche, rappresentando la parte più passionale e atavica delle nostre radici.

Il suo sguardo, intenso e profondo, ci conduce attraverso paesaggi meravigliosi e diversi, in un viaggio emozionale dove l’inconscio irrompe mostrandoci la parte più autentica di noi, quella che spesso rimane in ombra ma che, se svelata, regala nuova linfa e rinnovate energie.

Questa ricerca è una storia d’amore passionale, a tratti non corrisposta e tormentata, tra l’inconscio e la parte più razionale di noi che attratti dalla nostra ombra lottiamo per irradiare la nostra luce in una continua ricerca che ci lascia Senza Sciatu.

La produzione del videoclip del brano è un ulteriore capitolo di questo viaggio: la più bella storia d’amore è quella con noi stessi e la nostra capacità di sviluppare un’intelligenza emotiva e creativa sono parte integrante di questa ricerca.