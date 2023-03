Dolore immenso a San Felice a Cancello per un marito e futuro padre che muore a 38 anni al Cardarelli dopo un intervento

Tragedia in Campania, dove un giovane uomo viene trovato senza vita nel letto: muore a 38 anni al Cardarelli dopo l’intervento e sul decesso di Alessandro De Lucia la famiglia vuole verità ed ha innescato un’indagine penale. Lo sostiene Fanpage che spiega come i cari della vittima, residente a San Felice a Cancello, in provincia di Caserta, abbiamo sollecitato la magistratura a fare chiarezza.

Muore al Cardarelli dopo l’intervento

Alessandro De Lucia è morto a 38 anni dopo un intervento all’ospedale Antonio Cardarelli di Napoli. A trovarlo primo di vita nel suo letto dopo l’intervento alcuni infermieri in servizio. E parrebbe che la famiglia abbia sporto denuncia. Fanpage spiega che “sarebbe scattata una inchiesta e sarebbe stata sequestrata la salma” e che Alessandro “avrebbe avuto delle patologie abbastanza complesse”. La necessità di un intervento chirurgico era poi sfociata nella terribile tragedia.

Una comunità straziata dal dolore

Il dolore per la morte di Alessandro sta falcidiando i cuori nella frazione di San Marco Trotti a San Felice. I media spiegano che Alessandro era un informatico ed era sposato con Maria, da cui attendeva un figlio. La Procura della Repubblica di Napoli avrebbe aperto un’inchiesta con lo scopo di accertare un eventuale nesso eziologico fra l’intervento ed il decesso. Fanpage chiosa che “soltanto nei prossimi giorni si potranno avere maggiori informazioni sull’episodio”.