Senzatetto trovato morto sotto la pensilina dell'autobus: aveva 37 anni

La città di Lecce e la tutela sanitaria per gli "ultimi": senzatetto in cura trovato morto

Un senzatetto di 37 anni è stato trovato morto sotto alla pensilina di un autobus a Lecce, nei pressi dell’imbocco per la superstrada che collega l’ex Foro Boario alla città di Brindisi.

L’uomo giaceva sdraiato sulla panchina posta sotto alla fermata dell’autobus, avvolto in una coperta, utilizzata per proteggersi dal freddo.

Tuttavia, non è stata l’ipotermia a causare il decesso dell’uomo: infatti, secondo quanto dichiarato dall’assessora al Welfare del Comune di Lecce, Silvia Miglietta, a provocare la morte del senzatetto sembra essere stata un’emorragia. “Abbiamo effettuato i primi rilievi per accertare le cause del decesso “, ha annunciato la donna.

“Tuttavia, sembra che l’emorragia interna sia stata provocata da una patologia grave per la quale il soggetto risultava in cura presso l’ospedale della città”.

A chiamare i soccorsi è stato un passante, che ha notato l’immobilità del clochard avvertendo immediatamente i soccorsi. All’arrivo del 118 è stato ufficialmente dichiarato il decesso del 37enne, che aveva con sè alcuni effetti personali tra cui un regolare permesso di soggiorno illimitato.

Stando alle prime indagini, il senzatetto marocchino si trovava a Lecce ormai da diversi anni ed era affetto da alcuni problemi di salute, per i quali era sotto tutela sanitaria leccese. Al momento del ritrovamento del corpo esanime, questi non presentava ferite nè contusioni, ma sulla panchina sono state rilevate tracce di sangue.

Il cadavere è stato trasportato all’ospedale Vito Fazzi di Lecce ed è ora in attesa di autopsia.