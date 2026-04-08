Seoul, Meryl Streep e Anne Hathaway ballano "Vogue", fan in delirio

Roma, 8 apr. (askanews) – Bagno di folla a Seoul, in Corea del Sud, per Meryl Streep e Anne Hathaway che proseguono il tour mondiale per promuovere “Il diavolo veste Prada 2” in vista dell’uscita del film. In Italia sarà nelle sale dal 29 aprile.Le attrici, che riprendono i ruoli di Miranda e Andy del primo capitolo, sono arrivate sulle note di “Vogue” a un evento per i fan e si sono concesse a un balletto.

Streep vestita di nero e Hathaway in completo di pelle rosso, sono state prese d’assalto per foto e selfie e hanno firmato autografi.”È meraviglioso essere a Seoul, mio Dio, è semplicemente meraviglioso… e sono così grata a voi fan perché siete la ragione per cui abbiamo realizzato ‘Il diavolo veste Prada 2′” ha detto Streep.