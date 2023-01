Seoul ricoperta dalla neve: allerta meteo in Corea

Allerta meteo in Corea del Sud.

La capitale Seoul si è svegliata ricoperta dalla neve: una situazione che caratterizza anche altri territori dello stato dell’estremo oriente in realtà. Il governo locale, a causa delle temperature molto rigide, ha pensato bene di allertare i cittadini. La vita dei sudcoreani, tuttavia, va avanti nella sua quotidianità. La neve e il gelo sembrano non aver intaccato in maniera cruciale la normalità e il tran tran quotidiano degli abitanti di Seoul.

Seoul ricoperta dalla neve: la vita va avanti

Gente che va all’università o al lavoro, il solito andirivieni di auto e bus, chi sotto l’ombrello passeggia dinanzi a un maestoso monumento locale, chi va a piedi a fare qualche commissione. Nonostante il clima rigido e la neve che ha ricoperto l’intera città, Seoul cerca di andare avanti nella sua quotidianità. Come si vede da un video di Askanews, per limitare i disagi, già sono al lavoro alcuni addetti che si occupano di sciogliere, o almeno spalare, la neve accumulatasi su scale, strade e dinanzi alle case dei cittadini.

Cosa dicono le previsioni meteo?

Secondo quanto è visionabile su Ilmeteo.it, la situazione a Seoul in data 26 gennaio dovrebbe rimanere tale, per poi migliorare tra il 27 e il 28. Nuovi possibili nevicate sono previste a partire dalle 21 di domenica 29.