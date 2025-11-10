Separazione carriere, Meloni: referendum? Arriveremo a fine legislatura

Milano, 10 nov. (askanews) – Bari, 10 nov. (askanews) – “Dicono che vogliamo mettere la magistratura sotto controllo, ma quello che non sopportano – ha proseguito la premier – è che stiamo facendo il contrario, togliamo ai partiti la facoltà di nominare un pezzo del Csm: questo alla sinistra non va giù, non vogliamo una magistratura controllata da noi, vogliamo una magistratura che non sia controllata da nessuno, vogliamo una magistratura che sia libera”.

Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, parlando a Bari alla manifestazione elettorale a sostegno del candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Puglia, Luigi Lobuono.

“Loro sanno – ha detto ancora Meloni – che sono norme di buon senso e infatti che dicono? ‘Votate no al referendum per mandare a casa la Meloni’. Ma mettetevi l’animo in pace, arriveremo a fine legislatura e chiederemo il giudizio degli elettori: la Meloni la possono mandare a casa solo gli elettori, una cosa alla quale la sinistra non è abituata: la democrazia”.