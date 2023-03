La prima udienza della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi si sarebbe dovuta svolgere il 14 marzo, ma è stata rinviata. Cosa sta succedendo tra i due?

Separazione Totti e Blasi: slitta l’inizio della causa

Slitta l’inizio della causa di separazione di Francesco Totti e Ilary Blasi. Il Capitano e la conduttrice dell’Isola dei Famosi si sarebbero dovuti incontrare in tribunale il 14 marzo, ma l’udienza è stata rinviata. Ad annunciare il fatto è stato Il Messaggero.

Totti e Blasi: chi ha chiesto il rinvio?

Al momento, non è chiaro chi tra Totti e la Blasi abbia chiesto il rinvio della causa di separazione. Probabilmente, stando a quanto ricostruito da Il Messaggero, potrebbe essere stato Francesco. Nelle scorse ore, infatti, il Capitano si è costituito in giudizio, per cui potrebbe aver bisogno di più tempo per affrontare il processo.

Separazione Totti e Blasi: cosa si discute nella causa?

Nella causa di separazione, Totti e Blasi discuteranno come prima cosa dell’affido dei tre figli Cristian, Chanel e Isabel. Anche se i pargoli ‘so piezz ‘e core, sembra che al centro del dibattito ci sia soprattutto il patrimonio, immobiliare e non, degli ex coniugi. Forse è stato proprio questo il motivo per cui l’udienza è stata rimandata.