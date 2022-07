Separazione Totti-Ilary Blasi, Chi ricostruisce la crisi della coppia: le foto del calciatore con Noemi

Separazione Totti-Ilary Blasi: il settimanale Chi ha ricostruito la crisi della coppia che si è conclusa con la notizia della fine del matrimonio.

Separazione Totti-Ilary Blasi, Chi ricostruisce la crisi della coppia

Ilary Blasi e Francesco Totti, confermando le indiscrezioni di Dagospia, hanno annunciato con un comunicato disgiuntola loro separazione.

Non alle ore 19:00, come inizialmente previsto, ma poco dopo le ore 21:00 di lunedì 11 luglio. Due ore dopo la deadline indicata dal sito, infatti, l’ANSA ha diffuso prima il comunicato inviato da Ilary Blasi e poi quello redatto da Francesco Totti.

Intanto, nel pomeriggio di lunedì 11, dopo la pubblicazione della notizia su Dagospia, il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini ha pubblicato sui suoi canali social la copertina del numero che sarà in edicola a partire da mercoledì 13 luglio che nel titolo recita: “Fotocronaca verità.

Totti & Blasi. La colpa è nel mezzo. Mentre annunciano la separazione il capitano ha trascorso la notte a casa della sua Noemi. E intanto Ilary…”.

Il settimanale Chi afferma di aver ricostruito, con tanto di prove fotografiche, la cronistoria della crisi tra Francesco Totti e Ilari Blasi.

A questo proposito, è stato segnalato che appena due giorni prima dell’annuncio l’ex calciatore avrebbe trascorso la sera a casa di Noemi Bocchi. Totti si sarebbe, infatti, recato dalla donna alle 20:30 e avrebbe lasciato l’abitazione alle 02:30. L’ex capitano della Roma, per raggiungere l’appartamento di Noemi Bocchi, avrebbe lasciato la sua auto in un parcheggio e si sarebbe fatto accompagnare da un amico a bordo di una Smart.

Sempre con l’amico, sarebbe tornato a riprendere la sua vettura in piana notte.

Le foto del calciatore con Noemi e il nuovo amore della showgirl

A proposito della storia con Noemi Bocchi, Chi ha segnalato che Totti e la donna sono stati avvistati insieme in numerose occasioni. Erano insieme al ristorante Isola del pescatore a Santa Severa, allo stadio, a Monte Carlo e, ancora, a Tirana.

Secondo il settimanale di Alfonso Signorini, la crisi sarebbe cominciata nel momento in cui Totti avrebbe letto alcuni messaggi compromettenti sul cellulare della moglie. Pare, infatti, che la conduttrice de L’Isola dei Famosi abbia una relazione con un uomo che avrebbe frequentato durante i soggiorni milanesi che si sono susseguiti per condurre il reality.

Sembrerebbe, quindi, che la crisi fosse già in atto quando nei mesi scorsi la coppia ripetutamente smentito la rottura. Il comportamento degli ormai ex coniugi sarebbe stato messo in atto al fine di proteggere i loro tre figli.