Sepolto sotto la neve per 6 ore: vivo per miracolo

26enne vallese rimane sepolto sotto la neve per 6 ore; le ricostruzioni della polizia

Un giovane 26enne è rimasto bloccato per 6 ore sotto la neve: È successo a Liddes, comune svizzero del Canton Vallese, nelle vicinanze del rifugio della Tsissette.

Le ricerche del ragazzo vallesano sono iniziate ieri sera, una volta allertate Polizia Cantonale e polizia municipale di Val de Bagnes, che sono intervenuti immediatamente.

Dopo aver lanciato l’allarme di scomparsa, l’uomo è stato tratto in salvo dai soccorsi di Entremont dopo essere rimasto bloccato per sei ore sotto la neve. Trasportato d’urgenza in elisoccorso all’ospedale di Sion, è stato sottoposto ai necessari accertameti medici. Il ragazzo ora è vivo ed insperatamente illeso.

Stando alle dichiarazioni della Polizia Cantonale di Entremont, il giovane si accingeva a risalire la montagna protetto da pelli di foca quando è stato travolto inaspettatamente da una valanga. Fortunatamente, il ragazzo si era premurato di avvertire gli amici delle proprie intenzioni e, soprattutto, del percorso che intendeva seguire.

Tale comunicazione è stata fondamentale per la geolocalizzazione dell’uomo e le forze dell’Ordine vallesane hanno colto l’occasione per raccomandare la procedura eseguita dal ragazzo, dal momento che ha già consentito in passato il salvataggio di molte vite scomparse.