Sequestra la figlia perché non le piace il fidanzato, arrestato

Sequestra la figlia perché non le piace il fidanzato da lui ritenuto inferiore per retaggio e casta: le indagini dei militari e la liberazione

In Veneto un uomo sequestra la figlia perché non le piace il fidanzato ma viene arrestato.

I media spiegano che i carabinieri di Valdagno fermano un cittadino di origine indiana che si era opposto con violenza alla relazione. Un vero incubo, come lo definisce il Corriere del Veneto, quello vissuto dalla vittima, una 22enne che è stata sequestrata e rinchiusa nella propria casa in provincia di Vicenza dal padre.

Sequestra la figlia perché non le piace il fidanzato

I carabinieri della stazione di Valdagno hanno troncato quell’abuso terribile e nel pomeriggio dello scorso 7 dicembre hanno arrestato il 51enne, S.D.: ora l’arrestato dovrà rispondere di sequestro di persona aggravato.

A far partire le indagini era stato il fidanzato della vittima il 5 dicembre con una segnalazione effettuata presso stazione dei carabinieri di Valdagno per denunciare la scomparsa della giovane. Non riusciva più a contattarla da diversi giorni.

Un “sos” con il vecchio cellulare

Gli accertamenti dei militari erano scattati e dopo due giorni la ragazza era riuscita a contattare il fidanzato con un vecchio cellulare ormai in disuso.

Sulla scorta di quella richiesta esplicita di aiuto l’autorità giudiziaria ha emesso un decreto urgente per la perquisizione della casa del padre, dove i carabinieri hanno rinvenuto e liberato la vittima, trovata in un buono stato di salute fisica.