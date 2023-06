Bologna, violentata dal compagno: è salva grazie al segnale in codice fatto ...

30enne gambiano arrestato per sequestro di persona e violenza sessuale: è successo a Bologna.

Violentata dal compagno dopo aver scoperto che lo ha denunciato, ma riesce comunque a farlo arrestare grazie al gesto in codice fatto in farmacia.

30enne arrestato per violenza sessuale e sequestro di persona

Prima l’ha segregata in casa per una notte, e poi l’ha violentata. Una punizione per aver scoperto che la compagna lo aveva denunciato ai carabinieri. Ma lei, una ragazza di 30 anni, è riuscita a farlo arrestare.

Il colpevole, arrestato con l’accusa di violenza sessuale, sequestro di persona e maltrattamenti in famiglia, è un uomo di origini gambiane di 30 anni. È stato fermato dalla polizia ieri mattina – martedì 27 giugno – intorno alle dieci fuori da una farmacia della città di Bologna, dove la vittima si trovava in compagnia del compagno, che la stava accompagnando in caserma a ritirare la denuncia.

Il gesto in codice che ha salvato la vita alla vittima

L’unica condizione che l’aggressore aveva concesso alla 30enne per poter uscire di casa era quella di ritirare la denuncia. Davanti alla farmacia, però, la donna ha finto un malore, e senza farsi vedere dal compagno, ha mimato il segnale internazionale della violenza domestica: pollice sul palmo e quattro dita che si aprono e si chiudono, come in uno strano saluto.

Capita la situazione, una farmacista ha accompagnato la ragazza in una sala sul retro e ha chiamato le forze dell’ordine, che sono intervenute poco dopo, arrestando il colpevole in flagranza.