Sequestrati al porto di Catania 110 kg di cocaina, valore 12 mln

Roma, 8 ott. (askanews) – Cocaina purissima nascosta in un container sotto un carico di frutta tropicale. I funzionari dell Agenzia delle Accise Dogane e Monopoli dell Ufficio di Catania, con i militari della Guardia di Finanza del Comando Provinciale, hanno sequestrato al porto di Catania 110 chili di cocaina.

Durante le attività di controllo doganale, sono stati esaminati alcuni container di frutta tropicale provenienti dall Ecuador, giunti a bordo di una motonave proveniente dal Sudamerica.

I funzionari doganali e i militari delle Fiamme gialle, con l intervento delle unità cinofile antidroga, hanno notato che un container presentava sul tetto una saldatura apparentemente irregolare. Sotto il tetto, all interno della coibentazione del container frigo, sono stati così trovati 96 panetti di cocaina purissima, oltre l’80%, per un totale di oltre 110 kg per un valore di 12 milioni di euro.

L operazione portata a termine è il più ingente sequestro di sostanze stupefacenti effettuato, dai funzionari ADM e dalla Guardia di Finanza provinciale, all interno del Porto di Catania, nel contrasto ai traffici illeciti.