Sequestrati alimenti sospetti in un supermercato di Avellino chiuso dai Nas

Sequestrati 15 chili di alimenti sospetti e prodotti vari tra carne e latticini in un supermercato di Avellino chiuso dai militari del Nas

Un supermercato della provincia di Avellino è stato chiuso dal Nas ed alimenti alimenti sospetti sono stati sequestrati dallo speciale reparto dell’Arma. Secondo i media locali ed una velina diramata sull’operazione i Carabinieri hanno trovato locali non in ordine e cibo privo di ogni tipo di tracciabilità.

L’operazione è stata condotta nella giornata del 7 marzo e nel novero degli alimenti sequestrati vi sarebbero 15 chili di prodotti tra carne e latticini, formaggi inclusi. Al locale sono stati apposti i sigilli ed il titolare è stato denunciato sulla scorta di una serie di violazioni riscontrate all’autorità giudiziaria competente.

Alimenti sospetti in un supermercato di Avellino

Spiega la nota che il Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Salerno, assieme al personale dell’Azienda Sanitaria Locale di Avellino, hanno “ispezionato il supermercato in questione nell’ambito di una vasta operazione che ha riguardato anche altri esercizi commerciali in entrambe le province di Salerno ed Avellino, per verificare il rispetto delle normative igienico-sanitarie comuni e quelle straordinarie dovute all’emergenza Covid-19”.

E ancora: “Durante una di queste ispezioni, gli operanti hanno riscontrato all’interno di un supermercato della provincia di Avellino diversi problemi: carenze igienico-sanitarie e strutturali, locali sporchi e cibo senza tracciabilità”.

Niente tracciabilità, niente vendita: scattano i sigilli

Gli alimenti privi di tracciabilità non possono essere venduti: da qui “il sequestro di quindici chili di prodotti tra carne e latticini vari, compresi formaggi, tutti senza alcuna indicazione di tracciabilità.

Il supermercato invece, è stato chiuso a causa delle altre irregolarità riscontrate, come sporcizia e problemi strutturali”.