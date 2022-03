Sequestrato a Londra yacht russo con piscina e cantina di vini

Londra, 30 mar. (askanews) – Un superyacht, con piscina e cantina di vini, appartenente a un cittadino russo, è stato sequestrato a Londra, come prevedono le sanzioni a cui ha aderito anche la Gran Bretagna in seguito all’invasione russa in Ucraina. Phi, attualmente a Canary Wharf, è il primo yacht di lusso trattenuto in acque britanniche.

L’imbarcazione, battente bandiera maltese, è stata registrata a Saint-Kitts e Nevis, piccolo Stato insulare dell’America centrale noto per essere un paradiso fiscale .

(IMMAGINI FRANCE PRESSE)