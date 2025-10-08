Sequestro di Cocaina e Hashish: Operazione nel Rione Parco Verde

Un'importante operazione dei Carabinieri ha condotto al sequestro di oltre un chilogrammo di cocaina nel rione Parco Verde di Caivano, evidenziando l'impegno delle forze dell'ordine nella lotta contro il traffico di sostanze stupefacenti e la criminalità organizzata.

Un’operazione di grande rilevanza condotta dai Carabinieri della Compagnia di Caivano ha portato a un importante sequestro di droga nel noto rione Parco Verde, un’area frequentemente associata a problematiche di spaccio. Durante un’ampia perquisizione, i militari hanno scoperto un sistema sofisticato per nascondere la sostanza illecita, rivelando una rete di traffico di droga che operava in modo insidioso.

La scoperta nel rione

Le operazioni si sono concentrate in una serie di palazzoni del rione, dove i Carabinieri hanno effettuato controlli meticolosi. La perquisizione ha rivelato un vano a doppio fondo, abilmente occultato nell’androne di uno degli edifici. Questo nascondiglio era attivato da un sistema elettronico progettato per evitare la rilevazione da parte delle forze dell’ordine.

Dettagli sul sequestro

All’interno del vano sono stati rinvenuti ben 16 panetti di cocaina, per un peso complessivo di circa 1 chilo e 200 grammi. Questo ritrovamento rappresenta un colpo significativo per la criminalità organizzata locale, che si avvale di metodi sempre più elaborati per sfuggire alla giustizia. Oltre alla cocaina, i Carabinieri hanno trovato anche 167 grammi di hashish, nascosti sotto il corrimano di una rampa di scale, insieme a un proiettile calibro 22, un’indicazione inquietante della violenza che può accompagnare il traffico di droga.

Il sistema di sorveglianza

Un ulteriore aspetto inquietante di questa operazione è stata la scoperta di una postazione di sorveglianza all’interno di un sottoscala. Qui, i trafficanti avevano installato telecamere in HD collegate a un monitor, permettendo loro di monitorare costantemente le vie d’accesso e di avvisare i pusher in caso di controlli da parte delle forze dell’ordine. Questo dimostra non solo la determinazione dei delinquenti, ma anche la loro capacità di organizzarsi in modo estremamente efficiente per proteggere le loro operazioni illecite.

Riflessioni sulla situazione locale

Il rione Parco Verde è da tempo al centro di una battaglia contro il traffico di droga, e questa operazione dei Carabinieri rappresenta un passo importante nella lotta contro la criminalità. Tuttavia, la scoperta di un sistema così sofisticato di spaccio e sorveglianza evidenzia le sfide che le autorità devono affrontare. La presenza di tali strutture organizzate indica che il problema è radicato e richiede interventi mirati e strategici.

È fondamentale che le forze dell’ordine continuino a intensificare le loro operazioni nel rione e in altre aree ad alta incidenza di crimine, per garantire la sicurezza dei cittadini e combattere efficacemente il traffico di sostanze stupefacenti. La collaborazione tra diversi enti e una maggiore consapevolezza da parte della comunità possono rivelarsi determinanti per il successo di queste iniziative.