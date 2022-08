Sequestro preventivo per “l’architetto di Putin” e non solo: ecco a quanto ammonta

La Guardia di Finanza di Brescia ha operato un sequestro preventivo ai danni di 44 oligarchi russi e dell'"architetto di Putin"

Ammonterebbe a 141 milioni di euro il sequestro ai danni di Lanfranco Cirillo, imprenditore di 63 anni, meglio conosciuto come “l’architetto di Putin“, e di 44 oligarchi russi.

Sequestro preventivo per “l’architetto di Putin”

Il sequestro preventivo sarebbe avvenuto per reati tributari (contrabbando e dichiarazione infedele), riciclaggio, autoriciclaggio e trasferimento fraudolento di valori, eseguito dai militari del Comando provinciale della Guardia di finanza di Brescia, coordinati dalla locale procura.

Le indagini della polizia economico-finanziaria sul sequestro preventivo

Le indagini del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Brescia si sono concentrate inizialmente su un elicottero immatricolato in Russia – per il quale non erano stati eseguiti i dovuti adempimenti doganali – che avrebbe fatto emergere un presunto caso di falsa residenza all’estero.

Tra i motivi del sequestro preventivo, la mancata dichiarazione di ingenti redditi

In particolare, il professionista risulta indagato perché non avrebbe dichiarato redditi per decine di milioni di euro dal 2013 al 2019, “pur mantenendo in Italia il centro dei propri interessi familiari, affettivi ed economico-patrimoniali”, stando agli inquirenti.

Le indagini “si sono incentrate sulla constatazione di notevoli manifestazioni di ricchezza del tutto sproporzionate rispetto ai redditi imponibili dichiarati, per le quali non sono state fornite giustificazioni idonee ad acclararne la liceità sul piano fiscale”.

Tra i beni sequestrati ci sarebbero “lussuose abitazioni, un elicottero, disponibilità bancarie, denaro contante, gioielli, opere di arte moderna e contemporanea di autori famosi, nonché svariati altri beni di lusso”.