Ser presenta “Sexy lover”: “Con il mio nuovo singolo vi presento la “darap”, un nuovo genere musicale”

Nell'intervista esclusiva Ser presenta il suo nuovo singolo, "Sexy lover": una canzone fresca e ballabile, "un inno alla spensieratezza".

Solare, entusiasta ed energico: Ser è un grande sperimentatore che dà prova di coraggio e voglia di fare. Nell’intervista esclusiva Ser ha presentato il suo nuovo singolo, “Sexy lover”, che fonde le sonorità della dance e i flow del rap, per un sound che lo stesso artista ha definito “darap”.

È online anche il video del brano, girato all’American Diner di Forte dei Marmi da Matteo Caribotti.

Ser presenta il suo nuovo singolo, “Sexy lover”

“Sexy Lover” è “il mio primo inedito del genere Rap/Dance, ho definito questo genere darap, di cui mi autoproclamo iniziatore. Io sono il king della darap”, ha dichiarato Ser parlando del suo nuovo singolo.

Scritto da Ser, con la melodia del ritornello di Elena Cirillo e l’arrangiamento di Eugenio Valente, il brano risulta fresco e incisivo.

Le sonorità, impreziosite dal solo di sax di Andy dei Bluvertigo, riportano all’universo della dance anni Ottanta.

Ser racconta “Sexy lover”

“Il connubio tra dance e rap trova il coronamento proprio nel mio nuovo singolo. La darap è il nuovo genere, il nome è coniato senza presunzione da me e il mio singolo. La fusione tra due generi ci piace e vogliamo continuare su questa strada”, ha raccontato Ser confidando gli sforzi intrapresi per raggiungere i suoi obiettivi.

“Sexy lover” è un inno alla spensieratezza. È un brano fresco e ballabile, che ha l’obiettivo di accantonare la pesantezza dell’ultimo anno e mezzo e nel quale in molti possono rivedersi, tutti accumunati dal desiderio di ripartenza. “Ho cambiato il mio modo di scrivere: la vena critica e introspettiva resta presente, ma il vestito del brano e la melodia di Elena Cirillo hanno dato quel valore aggiunto alla canzone. Il mio intento era regalare leggerezza a chi ascolta il brano”.

Così Ser ha presentato il suo nuovo singolo, “Sexy lover”.

A proposito del progetto che ha dato vita a “Sexy lover”, Ser ha spiegato: “Per le mie nuove canzoni parto sempre da un riferimento strumentale, scrivo il brano e poi lo riguardo insieme a Elena Cirillo, la quale compone la melodia del ritornello. Una volta ultimato, si passa alla definizione di beat e della base”.

Ser, da “Sexy lover” ai prossimi progetti

Ser è entusiasta per il suo nuovo singolo e non mancano i pensieri per il futuro. In particolare, ha dichiarato: “Abbiamo pronto un format per un concerto, in attesa che l’emergenza sanitaria dia le garanzie necessarie per organizzarlo. Non mancano le canzoni in cantiere: voglio portare la darap tra i principali sottogeneri musicali. Vorrei farlo conoscere a tutta Italia”.

Quindi ha aggiunto: “Unire dance e rap è stato un esperimento coraggioso. La dance, soprattutto anni Ottanta, era un mondo per me abbastanza sconosciuto, ma ho la fortuna di avere un team di musicisti preziosi al mio fianco”.