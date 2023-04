Serale di Amici, curiosità sul vestito indossato da Maria De Filippi durante la quinta puntata

Elegante. Semplice. Professionale. Maria De Filippi. La conduttrice di Canale 5 non passa mai inosservata per la scelta dei suoi outfit, soprattutto se si tratta di andare in onda in prima serata. E non lo ha fatto neanche ieri, durante la quinta puntata del serale di Amici 2023. Vediamo cosa indossava.

Il costo del vestito color rosa-salmone di Maria

Per la serata di ieri, sabato 15 aprile 2023, la conduttrice ha scelto un tailleur color rosa-salmone. A indagare sui dettagli dell’abito ci ha pensato Gossip e TV: si tratta di un look firmato Hebe Studio, il brand milanese tra i primi per la produzione di blazer e completi. È stato poi Closet Italy, account Instagram specializzato in abiti e acconciature vip, a risalire al prezzo dell’outfit di Maria. Un prezzo che sta nel mezzo. Nel mezzo della fascia alta, naturalmente. La giacca color salmone di taglio lungo ha una chiusura doppio bottone e un costo di 550 euro. I pantaloni a gamba d’elefante, sposi della giacca in quanto a colore e brand, hanno un costo di 285 euro. Tutto insieme, il completo ha un valore di 835 euro.

Il brand Hebe Studio, la storia

Hebe studio è nato nel 2016 dall’idea delle designer Gea Antonini, Federica Croce e Laura Zama. Unite da una visione comune, le tre insieme concepiscono e realizzano abiti e completi da donna ispirati ai classici completi da uomo. È proprio questo particolare a essere il loro marchio di fabbrica.