Serbia, Novak Djokovic incontra il presidente Vucic: “Presto darò la mia versione”

Il campione di tennis numero 1 al mondo Novak Djokovic ha rivelato di essere pronto a breve a raccontare la sua versione degli Australian Open.

A pochi giorni dalla conclusione degli Australian Open e a poche settimane dal suo rientro forzato in Serbia, il campione di tennis numero 1 Novak Djokovic durante il suo incontro con il presidente Vucic, si è detto pronto a raccontare la sua versione di ciò che è successo in terra australiana.

Non dovremo attendere tanto, ha precisato l’atleta: il suo racconto dei fatti, verrà dato tra 7 o 10 giorni circa: “Chiedo ancora un po’ di pazienza ai media”, ha dichiarato.

Djokovic incontra presidente Vucic, “Non mi sono mai sentito solo”

Djokovic nel corso del colloquio con il presidente serbo ha ringraziato per i sostegni che ha ricevuto durante il suo periodo di “detenzione”: “Ti ringrazio per il sostegno che mi hai dato.

Nonostante i problemi che ho affrontato, non mi sono mai sentito solo. Sei stato dalla mia parte e ti sei messo in una posizione scomoda dal punto di vista politico, non lo dimenticherò”.

“Prego tutti di pazientare”

Durante il suo intervento il campione numero 1 di tennis ha chiesto ai presenti di “portare pazienza” perchè nei prossimi “sette o dieci giorni parlerò ai media in modo più dettagliato con la mia versione della storia e tutto ciò che è successo in Australia.

Vi ringrazio”.

Le polemiche dopo l’incontro con il presidente serbo

Nel frattempo – si apprende – l’incontro con il presidente serbo, ha scatenato polemiche nel Paese. Alcune persone in particolare avrebbero contestato il fatto che Vucic potrebbe essersi servito di questo importante colloquio con il tennista per aumentare il consenso popolare in vista delle prossime elezioni politiche attese ad aprile 2022.