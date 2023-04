Seregno, nonno 80enne si innamora della vicina e la perseguita

Alla fine la vittima è dovuta ricorrere alla giustizia dopo che a Seregno un nonno 80enne si innamora della vicina e la perseguita. Dai media si apprende che per quasi un anno la donna è stata tallonata e perseguitata, poi la denuncia che ha messo fine a tutto. La vittima è una 55enne che ha sporto querela ai militari della compagnia di Seregno, in provincia di Monza e Brianza. Ed i carabinieri hanno eseguito il provvedimento del divieto di dimora nei confronti dell’80enne brianzolo persecutore.

Nonno si innamora della vicina e la perseguita

L’uomo però era già gravato dalla misura del divieto di avvicinamento e non avrebbe affatto smesso di perseguitare la vicina. Tutto era cominciato nel mezzo del lockdown e con quell’uomo che si sarebbe innamorato di lei. Poi l’80enne avrebbe preso a perseguitare la donna con appostamenti e pedinamenti, “fino quasi ad investirla con la moto”. Ma non solo. Altre volte pare l’abbia insultata gridando dal proprio appartamento e perseguitata con biglietti scritti a mano offensivi e minacciosi.

La decisione del Gip di Monza

A quel punto “il giudice per le indagini preliminari di Monza, su proposta della locale procura della Repubblica, ha applicato la più grave misura del divieto di dimora concordando sulla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza dell’uomo e ravvisando al contempo concrete esigenze cautelari”. E ancora: “Il pericolo di reiterazione criminosa specifica è indubbiamente sussistente, come dimostrato anche dalle vicende che hanno portato alla condanna in primo grado per il medesimo reato commesso sempre nei confronti della donna e dove, all’esito del giudizio abbreviato, l’80enne era stato condannato alla pena di un anno e 8 mesi”.