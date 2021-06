Serena Autieri chi è: età, marito, figli, dove è nata e dove vive la nuova conduttrice di “Dedicato”

Quello che è più interessante conoscere sulla vita privata e pubblica dell'attrice, cantante e conduttrice napoletana Serena Autieri

Serena Autieri è una cantante, attrice e conduttrice di origine napoletana, che nell’estate del 2021 condurrà il programma estivo di Rai Uno, “Dedicato”. Andiamo a scoprire qualcosa in più su Serena Autieri.

Serena Autieri: chi è?

Serena Autieri è nata a Napoli, nel quartiere periferico di Soccavo, il 4 aprile del 1976.

La madre è un’orafa e il padre un ingegnere; ha un fratello e una sorella, Carmine e Liana.

Fin da bambina studia danza, canto e recitazione, e già nel 1997, poco più che ventenne, pubblica il suo primo CD, “Anima Soul”.

Si è diplomata all’Istituto d’Arte di Napoli, e comincia anche a frequentare la facoltà di archittetura all’Università Federico II, sempre a Napoli.

Grazie ai suoi occhi azzurri e ai capelli biondissimi, in breve tempo riesce a prendere parte ad alcune serie televisive: già nel 1998 entra nel cast delle soap opera di Rai Tre “Un posto al sole”.

Serena Autieri: vita privata

Serena Autieri, per motivi lavorativi, adesso vive stabilmente a Roma, ma è ancora molto legata alla sua città natale, dove torna il più spesso possibile.

Le sono stati attribuiti vari flirt nel corso della sua carriera, il più noto dei quali è quello con l’attore Gabriel Garko, che ha da poco fatto coming out, suo collega nella fiction “L’onore e il rispetto”.

Dal settembre del 2010 è invece sposata con l’imprenditore Enrico Griselli, che ha costruito la sua fortuna con degli investimenti a Dubai.

La coppia è convolata a nozze a Spoleto, in Umbria.

Serena Autieri: la figlia

Con Enrico Griselli, il primo marzo del 2013, ha avuto una bambina, che ha chiamato Giulia Tosca. Diventare madre è sempre stato il suo sogno, e Giulia Tosca è probabilmente il suo più grande successo.

Serena Autieri: la carriera

Nel 2001 Serena Autieri affianca Alberto Castagna nel programma di Canale 5 “Stranamore”, dove consegna anche le lettere agli innamorati.

L’anno successivo prende parte a un musical intitolato “Bulli & Pupe”, grazie al quale viene scelta come valletta per il Festival di Sanremo dell’anno successivo.

Nel 2006 prende parte alla fiction “L’onore e rispetto”, dove conosce Gabriel Garko, con cui si dice abbia avuto una relazione.

Nel 2013 partecipa e vince il talent show di Rai Uno “Tale e quale show”, dove imita Barbra Streisand, Antonella Ruggiero, Lady Gaga e Loretta Goggi.

Nel corso della sua carriera partecipa anche a parecchi film, tra cui “Notte prima degli esami-oggi” (2007), “Femmine contro maschi” (2011), e “Il principe abusivo” (2013), dove affianca Alessandro Siani.

Dà poi anche la voce a Elsa, la protagonista del cartone animato Disney del 2013, “Frozen”, per cui canta la versione in Italiano di Let it go; nel 2019 riprende ancora questo ruolo per il film “Frozen II – Il segreto di Arendelle”.