Serena Bortone finalmente in vacanza: “Il mare mi emoziona”

Dopo la chiusura stagionale di Oggi è un altro giorno Serena Bortone si è concessa una meritata vacanza a Imperia, in Liguria.

Serena Bortone in vacanza

Sorridente e con gli occhiali da sole, Serena Bortone ha condiviso con i suoi fan il suo primo scatto direttaemnte dalle vacanze: la conduttrice si trova a Imperia, dove si è concessa qualche giorno di vacanza.

“Ringrazio la sorte o la divina provvidenza per aver potuto vedere il mare fin da bambina, e ancora oggi ringrazio di continuare a provare quell’emozione, ogni volta che il mio sguardo si posa su di un’onda increspata di azzurro”, ha scritto in un post via social, che ha subito fatto il pieno di like.

Serena Bortone: Oggi è un altro giorno

La conduttrice ha chiuso l’ultima stagione del suo show, Oggi è un altro giorno, con il sorriso, e ha annunciato importanti cambiamenti per la prossima stagione.

“Ho lavorato in modo molto artigianale, con il fine ultimo di essere terminale di un lavoro di squadra.

L’ho abbracciata come una sfida e il fatto che molte persone mi abbiano scoperta mi fa piacere perché hanno scoperto il nostro modo di lavorare e fare televisione. Era importante trasmettere l’impianto valoriale che volevamo dare a questo programma”, ha dichiarato. Sul futuro di Oggi è un altro giorno la conduttrice ha promesso importanti rinnovamenti per quanto riguarda la prossima stagione perché “mi annoio presto”. Di quali cambiamenti si tratterà? I fan sono impazienti di saperlo.

Serena Bortone: la vita privata

Serena Bortone non è sposata e non ha figli e, per quanto riguarda la sua vita privata, ha sempre preferito mantenere il massimo riserbo. La conduttrice ha anche dichiarato che sui social non si sentirebbe a proprio agio a condividere troppi particolari del suo privato. “Non mi interessa mostrare la mia profondità perché penso che i social non siano lo strumento adatto. Conservo un certo pudore, in questa contemporaneità, sempre troppo raccontata”, ha ammesso. Nonostante abbia sempre mantenuto il massimo riserbo sono tanti i fan che si chiedono se ci sia qualcuno di davvero speciale nel suo cuore. Sulla questione al momento vige il massimo silenzio e Serena Bortone sembra intenzionata a non infrangere il velo di riservatezza dietro cui ha sempre protetto la sua privacy.