Serena Bortone ha la malattia di De Quervain: di cosa si tratta

A Oggi è un altro giorno Serena Bortone ha svelato perché da alcuni giorni è costretta a indossare una vistosa fasciatura sul polso e ha spiegato di soffrire della malattia di De Quervain.

Serena Bortone: la malattia

Nel suo salotto tv Serena Bortone ha avuto come ospite Giovanni Minoli e parlando con lui ha svelato di avere la malattia di De Quervain, che l’avrebbe costretta a subire un piccolo intervento nei giorni scorsi. La conduttrice dovrà indossare la fasciatura sul polso ancora per qualche giorno, e quando il suo ospite le ha chiesto come si fosse ferita lei ha risposto: “Non esageriamo.

Ferita sembra una cosa epica invece mi sono operata perché avevo la malattia di De Quervain.”

La malattia di De Quervain è un particolare tipo di infiammazione che colpisce la guaina che ricopre i due tendini che sono collegati al movimento del dito pollice. Il dolore procurato da questo tipo d’infiammazione avrà costetto la conduttrice a rivolgersi a degli specialisti e a subire l’intervento dei giorni scorsi.

Il caso Remigi a Oggi è un altro giorno

Negli ultimi mesi il programma tv della conduttrice è stato travolto da un’ondata di polemiche a causa del comportamento di Memo Remigi, che – pensando di non essere inquadrato – ha toccato in diretta il lato B della collega Jessica Morlacchi. La conduttrice Serena Bortone si è espressa sulla vicenda esprimendo la sua solidarietà alla cantante e condannando aspramente il gesto di Remigi.

“É stato davvero un grande dolore, un grande dispiacere perché, come avrai capito, io ho sempre cercato di avere dei rapporti autentici (e lavorando ad un quotidiano lo sai), rapporti basati sempre sulla comprensione, sulla fiducia, sull’allegria.

Una notizia che mi ha molto amareggiato“.