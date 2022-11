Serena Bortone: un'altra famosa conduttrice potrebbe sostituirla

Secondo indiscrezioni diventate sempre più insistenti in rete una giovane conduttrice sarebbe intenzionata a prendere il posto di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno.

Serena Bortone rimpiazzata? L’indiscrezione

Secondo i rumor circolati nelle ultime ore una giovane e famosa conduttrice sarebbe intenzionata a sostituire il posto occupato da Serena Bortone in tv, ma al momento non è dato sapere né di chi si tratti né se la conduttrice in questione possa sostuituire la Bortone nel talk già esistente o addirittura in un nuovo programma tv.

“Una vivace conduttrice sta smuovendo mari e monti (dalla politica alle società di produzioni) per prendere il suo posto nella prossima stagione”, si legge su Dagospia.

Al momento la questione non ha ricevuto conferme o smentite e, visti gli ottimi ascolti ottenuti da Oggi è un altro giorno nell’ultimo periodo, sono in tanti a non crede al rumor.

Serena Bortone: il caso Remigi

Nelle ultime settimane Serena Bortone si è vista costretta a far fronte al caso Remigi-Morlacchi, avvenuto all’interno del suo programma tv. Il cantante ha visto stracciare il suo contratto con la Rai dopo aver palpeggiato la collega (credendo di non essere inquadrato) a Oggi è un altro giono.

Sulla questione si è pubblicamente espressa la stessa Bortone che ha ribadito la sua solidarietà verso Jessica Morlacchi e ha condannato con fermezza quanto commesso da Remigi. Il cantante nel frattempo ha fatto sapere di aver affidato la sua situazione ad un legale e ha dichiarato di non aver più parlato con Jessica o con Serena Bortone.