Serena Enardu è risultata positiva al Coronavirus insieme a suo figlio Tommaso. L'annuncio via social.

Serena Enardu positiva al Covid: l’annuncio

L’ex fidanzata di Pacifico Settembre (in arte Pago) ha rivelato che fortunatamente i suoi sintomi sarebbero lievi e che durante i primi giorni di aprile lei e il figlio si sottoporranno a un nuovo tampone per scoprire se saranno finalmente guariti. “Io e Tommaso positivi al Covid. Supereremo anche questa amore mio. Fortunatamente i sintomi si sono palesati in forma lieve… Adesso, ovviamente siamo in isolamento”, ha scritto Serena Enardu via social ricevendo da subito il sostegno dei fan.

Poche settimane fa l’influencer era balzata nuovamente alle cronache per via della sua relazione con Pago, che dopo numerosi tira e molla si sarebbero lasciati definitivamente. Dopo un primo riavvicinamento seguito alla loro partecipazione al GF Vip, i due si erano detti addio tra frecciatine e recriminazioni.

Solo recentemente i due avevano annunciato un riavvicinamento, ma avevano preferito mantenere la loro privacy in merito alla relazione. Al momento Serena Enardu sarebbe single, e sui social ha ringraziato le tante persone che le hanno manifestato il loro affetto da quando ha scoperto di essere positiva a Covid-19.