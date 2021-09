Serena Enardu ha ritrovato l’amore? Gli scatti dell’ex gieffina nel resort con un uomo

Un indizio social ha portato i fan di Serena Enardu a presumere che l'ex gieffina abbia ritrovato l'amore: le ultime indiscrezioni

Di recente sono emerse nuove quanto interessanti segnalazioni su Serena Enardu, ex gieffina nonché ex tronista di Uomini e Donne. A quanto pare, infatti, la showgirl sarda potrebbe aver trovato un nuovo amore, come lascerebbero trasparire alcuni indizi nelle sue Instagram Stories.

Nello specifico, pare che la donna si sia mostrata nello stesso resort di un certo Jorge Lorenzo. I due hanno infatti pubblicato la stessa foto del medesimo drink, sollevando così il dubbio che potessero trovarsi insieme. I diretti interessati non sono per ora intervenuti sulla questione, mentre Serena ha continuato a pubblicare contenuti della sua vacanza incurante delle provocazioni e delle insinuazioni degli utenti del web.

Serena Enardu di nuovo innamorata?

Ufficialmente la Enardu si trova in compagnia di alcune amiche e di suo figlio, trascorrendo qualche giorno di relax in questa fine estate 2021. C’è da dire inoltre che fra i suoi contenuti social non compare nessun uomo in particolare. Nonostante ciò, i fan si dicono assolutamente certi che qualcosa sia cambiato nella vita sentimentale dell’ex compagna di Pago.

Un evidente segnale è poi il fatto che la donna si stia mostrando molto più rilassata e appagata rispetto a come la conoscevamo dai tempi del Grande Fratello Vip. In ogni modo, andando sul profilo del presunto nuovo amore di Serena Enardu, l’uomo pare non avere origini italiane. Di professione dovrebbe inoltre fare il pilota di Moto GP. Se son rose…