Serena Enardu, i problemi di salute: “Non rifarei il vaccino”

Serena Enardu ha confessato via social di aver avuto alcuni problemi di salute e ha dichiarato che, col senno di poi, non si sottoporrebbe più al vaccino anti-Covid.

Serena Enardu: il vaccino

Sui social Serena Enardu si è lamentata per alcuni problemi di salute che l’avrebbero afflitta nei giorni scorsi (come cefalea e rush cutaneo) e ha dichiarato che, col senno di poi, non si sottoporrebbe più alla vaccinazione anti-Covid.

L’ex fidanzata di Pago si è sottoposta a una sola dose di vaccino (Pfizer) perché nei mesi scorsi era risultata positiva a Covid-19.

“Sarebbe opportuno fare una serie di esami ed accertamenti prima di farsi inoculare un vaccino sperimentale. Sto facendo tutti gli esami possibili per valutare cosa fare in futuro per un’eventuale nuova dose. Ma se ti dovessi rispondere basandomi su questa esperienza ti direi: NO!”, ha dichiarato via social.

Quando un utente le ha fatto notare che il suo messaggio potesse creare paure e panico generalizzati (e infondati) l’ex gieffina ha risposto: “Questo è quello che mi ha confermato l’USCA e i medici che mi hanno visitato! Sto solo condividendo la mia esperienza, non sono neanche libera di raccontare dei fatti realmente accaduti?”.

Serena Enardu: la vita privata

Serena Enardu è oggi single. Lei e il cantante Pago sono riusciti a stabilire un rapporto d’amicizia dopo la fine della loro relazione e, dopo i numerosi tira e molla, sembra che per la coppia non esista la speranza di un ritorno di fiamma.

Serena Enardu e Pago: la storia d’amore

Per amore del cantante Serena Enardu era entrata anche nella casa del GF Vip ma la loro storia, una volta finito il programma, è naufragata. In tanti si chiedono se prima o poi lei e Pago riusciranno a trovare l’amore o se, in futuro, torneranno di nuovo insieme.