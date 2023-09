Serena Enardu si è sbilanciata sulla separazione tra la sorella Elga e Diego Daddi. L’ex tronista di Uomini e Donne ha spiegato che è un periodo molto difficile, ma ha chiesto di rispettare la privacy della familiare.

Serena Enardu si sbilancia sulla separazione tra Elga e Diego

Qualche ora fa, Elga Enardu ha pubblicato una serie di Instagram Stories che hanno immediatamente allarmato i fan. Pur non avendo fatto il nome di Diego Daddi, sembra che il loro matrimonio sia finito. Una notizia che è arrivata come un fulmine a ciel sereno, visto che fino a qualche momento prima l’ex tronista condivideva sui social foto in compagnia del marito. Adesso a parlare è stata la sorella gemella Serena, che ha fornito qualche informazione in più.

Le parole di Serena Enardu

Serena, via Instagram, ha dichiarato:

“Nella vita non puoi dire faccio questo o quello, a volte capitano cose che ti fanno vivere giornate in modo completamente diverso. Elga sta attraversando un periodo molto pesante della sua vita”.

La Enardu non ha fatto il nome di Diego, ma ha spiegato che sua sorella sta vivendo un periodo nero e che lei non può che assorbire il suo dolore.

L’appello di Serena per i fan di Elga

Pur non facendo riferimento alla separazione tra Elga e Diego, Serena ha chiesto rispetto per la sorella. Ha sottolineato che i fan sono liberi di chiederle come si sente, ma non dovrebbero farle domande personali. Insomma, la Enardu spera che il “pettegolezzo” venga messo da parte, ma dimentica che è stata la gemella a rendere pubblico il “periodo molto pesante“, mostrando addirittura la foto delle valigie utilizzate per andare via di casa.