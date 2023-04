Serena Enardu tagliata dal cast dell'Isola dei Famosi? Lo sfogo via social

Secondo indiscrezioni Serena Enardu e sua sorella Elga sarebbero state tagliate fuori dal cast dell’Isola dei Famosi per volontà dei piani alti di Mediaset. Sulla questione è intervenuta la stessa fidanzata di Pago.

Serena Enardu: lo sfogo via social

Secondo indiscrezioni circolate in rete sarebbe stato nientemeno che Piersilvio Berlusconi a volere che Serena Enardu e sua sorella Elga fossero escluse dal cast della nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Sulla questione è intervenuta la stessa fidanzata di Pago, Serena, che ha smentito con fermezza la questione affermando:

“Mi hanno chiamato diversi giornalisti, ma cosa dovrei dirvi? Io e sister non siamo mai entrate nel cast dell’Isola, se non tramite una fake news ma non dovevamo farla l’Isola. Non c’ è stata nessuna trattativa, nessuna contrattazione, neanche l’1% di probabilità…”, e ancora: “Perchè vi dovete inventare questa cosa? è inventata di sana pianta”.

In tanti sui social sono curiosi di sapere se la vicenda avrà ulteriori sviluppi e se, soprattutto, Serena Enardu parteciperà in futuro ad altri reality show. In passato la fidanzata di Pago ha preso parte al GF Vip proprio per cercare di riconquistare il compagno con cui, recentemente, è tornata a mostrarsi insieme. Al momento i due sembrano aver ritrovato la loro serenità insieme.