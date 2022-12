Serena Garitta è tornata single: è finita con il padre di suo figlio

Serena Garitta è tornata single.

L’ex gieffina ha dato l’annuncio ai fan tramite Instagram, spiegando nei dettagli il motivo per cui ha deciso di mettere un punto alla storia d’amore con il padre di suo figlio Renzo, Nicolò Ancona.

Serena Garitta è tornata single

Storia d’amore al capolinea tra Serena Garitta e Nicolò Ancona. L’ex gieffina è tornata single e, tramite il suo profilo Instagram, ha vuotato il sacco. Ha spiegato che la relazione con il padre di suo figlio Renzo è finita per sempre e non ci saranno ripensamenti..

Insieme dal 2015, la coppia aveva già vissuto un momento difficile, tanto che c’era stata una rottura. Poi, avevano deciso di dare una seconda possibilità al rapporto, ma non è andata bene.

Le parole di Serena Garitta

Serena ha dichiarato:

“Amare vuol dire essere presenti a se stessi e all’altro. L’amore non si trova, si costruisce con rispetto. È necessario credere in un progetto: giocare a sedursi ma anche impegnarsi nelle incombenze, negli imprevisti che la vita ti presenta. Io ci ho provato e creduto moltissimo. Renzo per me è in assoluto la scelta migliore della vita ma con suo padre non ha funzionato. Perché l’amore e il coraggio di amare non si possono comprare né vendere: ci vuole una forza interna, un motivo profondo, che spinga a prendersi cura dell’altro, del progetto, della famiglia. E poi bisogna essere mossi da un sentimento onesto, spassionato, sincero che non si può fingere”.

La Garitta ha spiegato che Nicolò si è impegnato poco, motivo per cui la loro relazione è definitivamente chiusa.

La richiesta di Serena ai fan

Serena ha fatto una richiesta specifica ai fan: non essere tristi per lei, visto che si sente davvero felice. La Garitta ama suo figlio Renzo, ma ha capito che la storia d’amore con suo padre non può andare avanti. Ha raggiunto questa consapevolezza e l’ha accettata, per cui non c’è motivo per disperarsi.

La vita va avanti e la fine di un amore non può essere un dramma.