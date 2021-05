Serena Rossi, il tragico lutto per la perdita della nonna: “Non riuscirà a separarci”

Serena Rossi ha annunciato via social di esser stata colpita da un tragico e doloroso lutto.

Serena Rossi ha perso la sua adorata nonna e sui social ha scritto un messaggio di cordoglio nel ricordare la donna, a cui da sempre è molto legata.

Serena Rossi: il tragico lutto

Serena Rossi ha perso la sua adorata nonna e per ricordarla, sui social, ha pubblicato un suo scatto da ragazza e una foto del cielo.

Nella didascalia ha scritto: “Neanche la più grande distanza riuscirà mai a separare i cuori di una famiglia unita.” Serena Rossi era incredibilmente legata alla nonna e di recente, durante la sua partecipazione a La Canzone Segreta, si era commossa nell’assistere ad alcune immagini che la raffiguravano. La donna aveva anche espresso la sua gioia nel sapere la nipote sposata con Davide Devenuto, la cui liaison all’inizio è stata caratterizzata da frequenti tira e molla.

“Davide mi piace molto. Lui e Serena prima di diventare genitori si sono lasciati e si sono ripresi decine di volte. Una volta si sono lasciati addirittura per un anno. Alla fine ha capito che era innamorata di Davide e se l’è ripreso”.

Serena Rossi: l’amore e la famiglia

Serena Rossi ha trovato la felicità accanto all’attore di Un Posto al Sole, Davide Devenuto, nel 2008. Nonostante una liaison piuttosto travagliata i due hanno trovato una stabilità nel 2016, anno in cui è nato il loro bambino, Diego.

Qualche anno fa Davide Devenuto ha fatto all’attrice la fatidica proposta di nozze, ma finora i due non si sono recati all’altare. “In realtà è come se fossimo già sposati. Abbiamo un bimbo, stiamo insieme da un sacco di tempo. È stata tutta una roba attorno alla quale è esplosa una bomba. Però in realtà no. Non è nel nostro stile poi farlo così, in pubblico”, ha rivelato l’attrice.

Serena Rossi: il matrimonio con Davide Devenuto

Davide Devenuto ha spiegato che lui e Serena Rossi non sarebbero “d’accordo” sui preparativi del matrimonio. Lui infatti vorrebbe una cerimonia semplice, in comune e alla presenza di pochi intimi. L’attrice invece vorrebbe sposarsi “all’antica” e con una grande cerimonia con tutti i parenti. I due riusciranno a trovare un accordo per il loro matrimonio? In tanti tra i loro fan non vedono l’ora di sapere se la coppia convolerà finalmente a nozze.