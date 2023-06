Serena Rossi si è sposata in gran segreto con Davide Devenuto: la foto

Serena Rossi si è sposata in gran segreto con il compagno Davide Devenuto: paparazzati con gli abiti della festa.

Fiori d’arancio per Serena Rossi. L’attrice si è sposata in gran segreto con il compagno Davide Devenuto, padre del figlio Diego. Le nozze si sono celebrate a Roma, alla presenza di familiari e amici.

Il settimanale Diva&Donna ha pizzicato Serena Rossi e Davide Devenuto durante le nozze. Le immagini pubblicate dalla rivista non lasciano spazio a dubbi: l’attrice di Mina Settembre si è sposata in gran segreto. Bellissima con il suo abito bianco, ha giurato amore eterno al padre di suo figlio Diego.

Serena Rossi e Davide Devenuto: le nozze a Roma

Insieme da 15 anni, galeotto fu il set di Un posto al sole, Serena Rossi e Davide Devenuto sono una coppia molto affiatata. Avevano parlato più volte delle nozze, ma avevano sottolineato che quando si sarebbero sposati l’avrebbero fatto lontano dai riflettori. Tanto è stato: i due attori si sono sposati in gran segreto a Roma, alla sola presenza di familiari e amici.

Serena e Davide: un amore discreto

Per il momento, Serena e Davide non hanno commentato le nozze. Molto probabilmente, adesso che la notizia è saltata fuori, i due diranno qualcosa in merito. Insomma, la Rossi e Devenuto sono la prova che un amore discreto si può vivere, anche quando si è Vip.