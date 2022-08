Serena Williams ha annunciato l’addio al tennis dopo gli Us Open

Roma, 9 ago. (askanews) – Serena Williams si ritira. L’annuncio con un post su Instagram, che accompagna la copertina del numero di settembre di Vogue in cui la tennista americana ha anticipato che le prossime saranno le sue ultime settimane di attività agonistica.

La tennista americana 23 volte vincitrice di un grande slam ha dichiarato che, anche se cercherà di vincere ai prossimi US Open, per lei è arrivato il momento di muoversi “in una direzione diversa”.

“Arriva un momento nella vita in cui dobbiamo decidere di prendere una direzione diversa. Quel momento è sempre difficile quando ami qualcosa così tanto. Mio Dio, quanto mi piace il tennis. Ma ora, il conto alla rovescia è iniziato. Devo concentrarmi sull’essere una madre, sui miei obiettivi spirituali e scoprire finalmente una Serena diversa, ma comunque eccitante. Intanto mi godrò queste prossime, ultime settimane”.

L’annuncio arriva un giorno dopo che la 40enne ha vinto il suo primo match in singolare dopo 430 giorni.

Gli US Open inizieranno il 29 agosto. Nella sua carriera Serena Williams si è aggiudicata 73 titoli in singolare di cui 23 del Grande Slam, è la seconda tennista di sempre dietro alla sola Margaret Smith Court, che primeggia con 24. È diventata la numero uno del mondo per la prima volta l’8 luglio 2002 mantenendo la posizione per 319 settimane, terza nella classifica di tutti i tempi, dietro a Steffi Graf con 377 e Martina Navratilova con 331.