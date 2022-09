Serena Williams ko agli us Open, l’addio al tennis tra le lacrime

Roma, 3 set. (askanews) – Addio tra le lacrime per Serena Williams che dopo 25 anni ha giocato il suo ultimo match agli US Open ed è stata battuta in tre set dall’australiana Ajla Tomljanovic dopo tre ore di gioco per 5-7 7-6 1-6.

Con l’eliminazione al terzo turno si chiude così la carriera della leggenda del tennis che si è lasciata andare alle lacrime a un mese dall’annuncio dell’addio alle competizioni.

“Grazie papà, so che mi stai guardando. Grazie, mamma”…

“Chance che io ci ripensi? – ha detto poi in conferenza stampa – non penso di tornare, ma non si sa mai. Non lo so”.

Serena Williams lascia il tennis dopo aver vinto 73 trofei con 23 Slam. E’ stata numero 1 per 319 settimane in otto periodi diversi tra il 2002 e il 2017. E fuori dagli Us Open già si parla dell’eredità che lascia.

“La sua eredità è dimostrare che tutto è possibile – dice Randall Rowe, professore di russo all’Università di Cincinnati – non è solo l’incarnazione e la pura dimostrazione del sogno americano, è anche un’ispirazione per tutti coloro che aspirano a raggiungerlo. Per molti la promessa del sogno americano è irraggiungibile, ma Serena ha dimostrato che non è così”.