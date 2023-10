Sergei Lavrov è arrivato in Iran sullo sfondo crisi Israele-Hamas

Tehran, 23 ott. (askanews) – Il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, è arrivato in Iran per colloqui con le controparti della regione. La visita a Teheran si svolgerà sullo sfondo dell’escalation del conflitto fra Israele e palestinesi e dei timori di espansione, nonché del possibile coinvolgimento in esso di terze parti, compreso l’Iran.

Secondo l’agenzia russa Ria Novosti Lavrov prenderà parte ad un incontro in formato “3+3” sul Caucaso meridionale, anch’esso teatro di conflitti e tensioni. Lavrov dovrebbe parlare con i ministri degli Esteri di Turchia, Azerbaigian e Armenia, che sono stati invitati anche alla riunione ministeriale della piattaforma consultiva regionale “3+3” per il Caucaso meridionale. Il formato prevede la partecipazione di Russia, Iran, Armenia, Azerbaigian, Turchia e Georgia, ma Tbilisi ha riferito che non intende partecipare all’iniziativa.