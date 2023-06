Lutto nel mondo del cinema: è morto Sergio Calderon. L’attore, noto per aver partecipato anche alle pellicole Pirati dei Caraibi e Man in Black, aveva 77 anni. La triste notizia è stata resa pubblica dalla sua famiglia.

Sergio Calderon è morto: addio all’attore dei Pirati dei Caraibi

Sergio Calderon, attore di fama internazionale, è morto all’età di 77 anni. A diffondere la triste notizia è stato un membro della sua famiglia. Il decesso è avvenuto mercoledì 31 maggio 2023, presso l’ospedale di Los Angeles, per cause naturali. L’interprete lascia la moglie Karen Dakin, i figli Patrick Calderón-Dakin e Johanna Calderón-Dakin e i nipoti Krishnaavi, Emiliano e Victoria.

Chi era Sergio Calderon?

Nato a Coatlan del Rio, Sergio Calderon è rimasto nella sua città natale fino a 10 anni. In seguito, si è trasferito a Città del Messico, dove ha studiato presso l’Instituto Andrés Soler dell’Asociación Nacional de Actores. La sua carriera ha preso il via negli anni Settanta, quando Sergio Leone l’ha ingaggiato per il thriller Duck, You Sucker. Successivamente ha lavorato anche con il regista John Houston, nei film Il ponte nella giungla e Sotto il vulcano.

Sergio Calderon: i film più famosi

Tra i film più famosi a cui ha preso parte Sergio Calderon ci sono: Men in Black (1997), Pirati dei Caraibi: Ai confini del mondo (2007), The Ruins (2008), Little Fockers (2010) e le serie Better Things e The Resort.