Sergio Cammariere: in "Una sola giornata" tutta la mia essenza

Roma, 14 apr. (askanews) – “Una sola giornata” è il nuovo album di Sergio Cammariere, presentato a Roma e in uscita il 14 aprile: 13 tracce inedite, con il brano che dà il titolo al disco che racconta gli incontri di una vita, le speranze e i sogni a volte infranti e di come tutta l’esistenza sia riconducibile a una sola giornata, un susseguirsi di quell’eterno attimo che è il presente.

“Questo disco ha voluto mischiare tutti i generi che amo di più: la bossa nova, la ballata, lo swing, il jazz”, ha raccontato Sergio Cammariere ad askanews.

“C’è tutta la mia essenza dentro”, ha sottolineato.

Dopo la pubblicazione della sua autobiografia “Libero nell’aria” per Rizzoli, il “Cantautore piccolino” ha messo a frutto il lockdown, che è stato molto prolifico. L’amore secondo Sergio Cammariere è:

“Certamente l’amore è il fil-rouge che lega tutte queste canzoni scritte assieme a Roberto Kunstler, mio fratello, amico, poeta”, ha ricordato.

“L’amore certamente è tutto: l’amore per la musica, l’amore verso se stessi, è la cosa più importante che abbiamo da custodire, dobbiamo proteggere il nostro amore, più che possiamo, e rispettarlo”

Oltre al nuovo disco, l’artista prosegue la sua importante collaborazione con il teatro e il cinema. A maggio scopriremo le musiche composte per la colonna sonora del nuovo film di Pupi Avati, con il quale ha scritto la canzone “La quattordicesima domenica”. E poi Mina ha deciso di ricantare e inserire nel suo nuovo disco “Tutto quello che un uomo”, il successo che nel 2003 è valso a Cammariere il terzo posto al Festival di Sanremo e diversi premi, tra cui il Premio della critica.

“Il fatto che oggi Mina ricanti questa canzone, che tra l’altro ancora non ho ascoltato, ma che sarà una grande emozione quando questo avverrà mi riempie davvero di orgoglio, è una gioia incontenibile, è un sogno realizzato”.

“Una sola giornata” è prodotto da Giandomenico Ciaramella per Jando Music, Sergio Cammariere per Grandeangelo SRL e Aldo Mercurio, in coproduzione con Parco della Musica Records e distribuito da Egea; la produzione artistica e gli arrangiamenti sono di Sergio Cammariere.

Nel disco suonano i musicisti che da sempre accompagnano Cammariere nei live: Amedeo Ariano alla batteria, Luca Bulgarelli al contrabbasso, Daniele Tittarelli al sax soprano, l orchestra d archi diretta da Marcello Sirignano. Tra gli ospiti: Fabrizio Bosso alla tromba, Giovanna Famulari al violoncello e Luciano Biondini alla fisarmonica. Chiudono la sessione di registrazione Alfredo Golino alla batteria, Ares Tavolazzi al contrabbasso, Maurizio Fiordiliso alla chitarra elettrica e Roberto Kunstler alla chitarra acustica.

Sergio Cammariere presenterà dal vivo le nuove canzoni, insieme ai successi più amati, nei concerti che lo vedranno impegnato in primavera e in estate. Il 17 giugno sarà live a Roma alla Casa del Jazz accompagnato anche dall orchestra; farà poi tappa, il 25 luglio a Sanremo (IM), e ancora a Napoli e a Matera. Tutti gli aggiornamenti di calendario: www.mercuriomanagement.it

Servizio di Stefania Cuccato

Montaggio Claudia Berardicurti