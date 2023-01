Sergio Mattarella all'inaugurazione dell'anno giudiziario

Roma, 26 gen. (askanews) – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha partecipato alla cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario nell’Aula magna della Cassazione a Roma.

Durante la cerimonia è intervenuto il primo presidente della Corte di Cassazione, Pietro Curzio, che ha tracciato un bilancio della situazione in Italia nel 2022 mettendo l’accento sulle morti sul lavoro e sulle violenze di genere. “Un’ombra inquietante rimane per il fatto che circa la metà degli omicidi sono avvenuti nell’ambito dei rapporti familiari ed affettivi e una parte molto consistente, 122 su 310, vede come vittima la donna, spesso ad opera del partner o ex partner”.

Il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha invece ribadito durante il suo discorso l’autonomia e l’indipendenza della magistratura definendoli “Principi inderogabili, che hanno accompagnato tutta la mia lunga attività professionale di magistrato in Procura. Se non avessi creduto e non credessi nella loro sacralità, non avrei rivestito la toga, come spero di aver fatto, con dignità e onore”.