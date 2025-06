Sergio Mattarella chiede un cessate il fuoco urgente a Gaza

La situazione a Gaza è diventata insostenibile. Sergio Mattarella, presidente della Repubblica, chiede con urgenza un cessate il fuoco e la ripresa del dialogo per la soluzione dei “due Stati due popoli”. Durante una visita ufficiale a Lussemburgo, uno dei cuori pulsanti d’Europa, il presidente ha affrontato queste questioni cruciali, sottolineando la necessità di un coinvolgimento attivo dei Paesi arabi.

Unione Europea e crisi in Gaza

Mattarella si è trovato di fronte a un contesto europeo in crisi, dove la guerra in Ucraina e la tragedia di Gaza si intrecciano in un unico dramma. “L’Unione Europea non può rimanere spettatrice. Ha un dovere morale di intervenire”, ha affermato con fermezza. È chiaro che l’Europa deve trovare meccanismi decisionali più veloci ed efficaci. Altrimenti, rischia di vedere le soluzioni imposte da altri attori globali.

La posizione italiana

Dal piccolo granducato, Mattarella ha elogiato Lussemburgo per la sua accoglienza e innovazione. Ma l’attenzione si sposta rapidamente su Gaza e l’Ucraina. “I palestinesi devono avere il proprio Stato”, ha ribadito, esigendo il rilascio immediato di tutti gli ostaggi da parte di Hamas. La situazione, per il presidente, è critica e irraggiungibile, ma non impossibile. La strada è quella della pace, che garantisca la sicurezza di Israele e il diritto dei palestinesi.

Un appello alla cooperazione internazionale

Mattarella non si ferma qui. “Non vogliamo umiliare la Russia”, ha dichiarato, chiarendo che la ricerca di una soluzione per l’Ucraina deve portare a una pace duratura, fondata sui principi di giustizia e diritto. “Non possiamo tornare alla politica di potenza del passato. Il futuro è nella cooperazione internazionale”, ha affermato, richiamando l’Unione Europea a non perdere questa opportunità storica.

Un messaggio di speranza

Il presidente ha voluto concludere il suo intervento con un messaggio di speranza. L’Europa è un posto speciale, dove ci si sente sempre a casa. È necessario che da Bruxelles si prendano decisioni rapide e efficaci, soprattutto in politica estera. La comunità internazionale deve unirsi per affrontare le sfide che ci attendono e per garantire un futuro di pace e sicurezza per tutti.