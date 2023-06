Home > Askanews > Sergio Mattarella è arrivato a Parigi Sergio Mattarella è arrivato a Parigi

Parigi, 6 giu. (askanews) – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato a Parigi. Per il capo dello Stato è in programma l’incontro con una rappresentanza di diplomatici italiani e francesi impegnati in un progetto di collaborazione nell’ambito del Trattato del Quirinale. Domani mattina Mattarella visiterà insieme al presidente francese Emmanuel Macron la mostra “Napoli a Parigi” al Louvre e poi i due capi di Stato avranno un pranzo privato all’Eliseo.

