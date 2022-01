Sergio Mattarella, la “tranquilla” domenica in famiglia del capo dello Stato

Per il capo dello Stato Sergio Mattarella è stata una "normale" domenica trascorsa tra la famiglia e gli impegni che lo attendono.

Quella del presidente della Repubblica Sergio Mattarella è stata una domenica particolare arrivata al termine di sette anni impegnativi, durante i quali il capo dello Stato ha ricoperto il suo ruolo con la massima autorevolezza.

Se è vero che Mattarella aveva affermato di avere “altri piani”, è altrettanto vero che questa domenica 30 gennaio è stata un’occasione per ricaricare le pile: l’ultima quindi di una serie lunga 7 anni, ma anche la prima che precede un nuovo impegno settennale.

Sergio Mattarella domenica, la messa al Quirinale

Il capo dello Stato ha iniziato la sua lunga giornata al palazzo del Quirinale dove ha partecipato, come di consueto alla Messa. Dopo aver trascorso del tempo con i familiari, Sergio Mattarella si è recato nella nuova abitazione che avrebbe dovuto diventare la sua residenza al termine del settennato. Lì ha poi effettuato un sopralluogo.

Particolarmente toccante il momento durante il quale Sergio Mattarella ha incontrato alcune persone che lo hanno poi applaudito.

Infine ha ricevuto in regalo da un bambino un disegno.

La nuova ripartenza di Sergio Mattarella

La ripartenza della nuova settimana che coinciderà anche con l’inizio di un nuovo mese, sarà a dir poco impegnativa. Al giuramento del 3 febbraio manca poco ed è già tempo di preparare il discorso in attesa del secondo insediamento. Proprio su ciò che il capo dello Stato dirà alla Nazione ci sarà molta attesa.

Quello sappiamo per il momento è che le criticità politiche, sociali e sanitarie richiederanno al capo dello Stato un impegno, se possibile, maggiore.

Cos’ha detto il capo dello Stato nell’ultimo tradizionale discorso di fine anno

Eppure alla luce di ciò che l’Italia ha vissuto in questi giorni così tanto cruciali, vale la pena tornare indietro e ripensare alle parole particolarmente ispirate che il presidente della Repubblica ha pronunciato in quello che avrebbe dovuto essere in linea teorica, il suo ultimo discorso:

“La Costituzione affida al Capo dello Stato il compito di rappresentare l’unità nazionale. Questo compito – che ho cercato di assolvere con impegno – è stato facilitato dalla coscienza del legame, essenziale in democrazia, che esiste tra istituzioni e società; e che la nostra Costituzione disegna in modo così puntuale.

Questo legame va continuamente rinsaldato dall’azione responsabile, dalla lealtà di chi si trova a svolgere pro-tempore un incarico pubblico, a tutti i livelli. Ma non potrebbe resistere senza il sostegno proveniente dai cittadini. Spesso le cronache si incentrano sui punti di tensione e sulle fratture. Che esistono e non vanno nascoste. Ma soprattutto nei momenti di grave difficoltà nazionale emerge l’attitudine del nostro popolo a preservare la coesione del Paese, a sentirsi partecipe del medesimo destino”.