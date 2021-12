Il capo dello stato Sergio Mattarella ha pronunciato alle ore 20.30 quello che è stato il suo ultimo discorso di fine anno.

Per il presidente della Repubblica Sergio Mattarella questa sarà l’ultima volta. Il capo dello Stato è apparso come sempre su tutti gli schermi degli italiani alle ore 20.30 per il tradizionale discorso di fine anno. Da quanto si apprende l’intervento dovrebbe durare circa quindici minuti.