Sergio Muniz: “Sono stato infedele ma non sono un bravo seduttore”

Sergio Muniz ha confessato alcuni retroscena sulla sua vita privata e sul suo rapporto con le donne.

Sergio Muniz si è raccontato a Oggi è un altro giorno, confessando anche alcuni retroscena in merito al suo rapporto con le donne e al gossip.

Sergio Muniz: il rapporto con le donne

Oggi Sergio Muniz è felicemente impegnato ed è padre di un bambino, ma lui stesso ha confessato a Oggi è un altro giorno come alcuni aspetti del gossip lo abbiano ferito in passato e, soprattutto, il suo rapporto con le donne.

“Di natura sono fedele anche se sono stato infedele e farfallone per alcuni periodi… e non sono mai stato bravo a conquistare le donne”, ha ammesso l’attore, e ancora: “Mi hanno dipinto come uno frivolo, che esce la sera, ma non sono mai stato molto notturno. Mi feriva essere giudicato frivolo”.

Sergio Muniz e l’amore

Oggi l’attore ha trovato la felicità accanto a Morena Firpo, madre di suo figlio Yari.

“E’ irrequieto come me. Penso tanto a mia madre, come ha fatto con tre figli come me e i miei fratelli. Io da bambino combinavo di tutto e di più. Ne combinavamo di tutti i colori. Eravamo molto attaccati, era un litigio continuo. Ci vogliamo tanto bene, non riusciamo a stare separati”, ha confessato l’attore, mentre sulla sua compagna ha detto:

“Mi ha colpito un po’ tutto di lei.

Mi ha colpito il suo sorriso, sicuramente. Ha un’aurea che la circonda che è meravigliosa. Poi ci sono le liti, è normali, ma lei è una persona meravigliosa e lo si nota già in lontananza, senza parlarsi”.