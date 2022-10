Sergio Ramos, la moglie Pilar Rubio racconta retroscena piccanti: quante volte a settimana si abbandonano alle gioie del sesso?

Pilar Rubio, moglie di Sergio Ramos, è stata ospite del programma La Resistencia e si è lasciata andare a confessioni piuttosto piccanti. La modella ha parlato della sua vita di coppia, ammettedo che per lei e il marito “il sesso è vita“.

Sergio Ramos: le confessioni piccanti della moglie

Ospite del programma La Resistencia, Pilar Rubio ha parlato della solida unione con il marito Sergio Ramos. Anche nei momenti più difficili, la modella e volto tv non ha mai fatto mancare il sostegno e l’appoggio al padre dei suoi figli. Il loro rapporto non è forte solo grazie al reciproco supporto, ma lo è anche per la forte intesa sessuale. La moglie del calciatore ha ammesso che per lei e il marito “il sesso è vita” e non potrebbero mai farne a meno.

Quante volte lo fanno Sergio e Pilar?

Sergio e Pilar, nonostante abbiano quattro figli che girano per casa, fanno sesso tutti i giorni. La moglie del calciatore ha ammesso:

“I nostri ritmi negli ultimi tre anni? Lo facciamo tutti i giorni, tranne i giorni in cui sono a Madrid. (…) Oggi per esempio, grazie a te, non posso. (…) I miei figli sono a letto alle 21:30. Il sesso è vita. Tu non lo fai?”.

Rubio e Ramos si sono sposati nel 2019, dopo 7 anni di fidanzamento.

Hanno quattro figli maschi: il maggiore ha otto anni, mentre il più piccolo due.

Sergio e Pilar: un grande amore

Quello tra Sergio e Pilar è davvero un grande amore, che non si è lasciato scuotere dai guai degli ultimi anni. “È come se ci fossimo incontrati ieri“, ha ammesso la modella. La Rubio, che conta 8 milioni di followers, ha sottolineato che lei e il marito non hanno mai avuto problemi neanche sul versante economico.

Non c’è invidia per i rispettivi guadagni e tutto viene condiviso.