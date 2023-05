L’era Ferrero è finita come peggio non poteva, tra problemi economici, rischio di fallimento e retrocessione sul campo in Serie B. La Sampdoria, dopo tanti mesi difficili, può tornare a sorridere: nella notte è arrivata la svolta societaria.

Sampdoria, la svolta nella notte: arriva la cessione a Radrizzani e Manfredi

I tifosi della Sampdoria possono tirare un sospiro di sollievo. In un anno davvero difficile con tante sconfitte sul campo e fuori, i sostenitori blucerchiati non hanno mai abbandonato la loro squadra del cuore, e anche dopo la retrocessione hanno continuato a presenziare in tantissimi allo stadio colorando la curva del Marassi. L’unica richiesta dei supporters, alla fine, è stata esaudita: Ferrero out, la Sampdoria è passata di mano. La svolta è arrivata nella notte, quando è stato trovato l’accordo per la cessione del club.

Chi ha acquistato la Sampdora e cosa c’entra il Paris Saint-Germain

La Sampdoria, dunque, attraverso il fondo Gestio Capital, passerà nelle mani di Andrea Radrizzani e Matteo Manfredi. Nella cordata sono presenti come investitori anche altri nomi importanti tra i quali Aser e QSI, il fondo qatariota che ha compre presidente il noto Nasser Al-Khelaifi, già presidente del club di calcio più ricco del mondo: il Paris Saint-Germain.